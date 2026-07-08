Костюк – Носкова: онлайн-трансляція півфіналу Вімблдона

У четвер, 9 липня, українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти представниці Чехії Лінди Носкової у півфіналі Вімблдона-2026.

Матч відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Початок зустрічі – не раніше 17:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Костюк – Носкова буде доступна на платформах Суспільне Спорт. Також за перебігом поєдинку можна стежити в онлайн-трансляції на "Чемпіоні".

Плеєр із трансляцією буде додано перед початком поєдинку.

Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі Вімблдона. У попередньому раунді українка впевнено перемогла фіналістку лондонського турніру 2024 року Жасмін Паоліні – 6:3, 6:2.

Носкова у своєму чвертьфіналі здолала бельгійку Елізе Мертенс – 6:3, 7:5. Для 21-річної чешки це також перший півфінал турніру Великого шолома в кар'єрі.

Костюк і Носкова раніше зустрічалися між собою один раз. У квітні 2026 року українка обіграла чешку у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді – 7:6(1), 6:0.

Переможниця матчу Костюк – Носкова вийде у фінал Вімблдона-2026, де зіграє проти сильнішої у протистоянні Коко Гауфф – Кароліна Мухова.