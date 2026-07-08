Тактично діяла дуже правильно: Костюк – про вихід у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк (13) оцінила перемогу над Жасмін Паоліні (17) та вихід у півфінал Вімблдону-2026.

Про це вона розповіла на пресконференції.

"Це був дуже хороший матч. Я задоволена своєю грою. Думаю, що тактично діяла дуже правильно. Вперше виходити на Центральний корт завжди непросто. Я не знала, як упораюся з цим і як зіграю. Тому дуже задоволена абсолютно всім", – сказала тенісистка.

Попри дебютний вихід у півфінал мейджора Костюк вважає, що її рівень на траві ще не достатньо високий. є

"Думаю, що мій рівень на ґрунті все ще кращий, ніж на траві. Тому, мабуть, для мене було більш очікувано досягти такого результату саме на ґрунті (півфінал Ролан Гаррос). Не знаю. Трав'яний сезон дуже короткий, тому завжди складно передбачити, як усе складеться і наскільки добре ти зможеш адаптуватися. Тож поки що я все-таки оберу ґрунт. Але побачимо. Якщо завтра виграю, то скажу щось інше", – зазначила Марта.

Також українка пояснила, що стало головною причиною неймовірної серії перемог.

"Я дуже довго працювала над багатьма речами. Не можу виділити щось одне. Теніс – дуже комплексний вид спорту, тому не можна сказати: змінила одну річ – і цього достатньо. Мені здається, найбільше результат приносить стабільність із дня в день. Загальна стабільність – у тому, як я почуваюся, як працюю і як граю", – зазначила Костюк.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Вімблдону-2026 Костюк обіграла Паоліні 6:3, 6:2 і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного мейджора. У четвер, 9 липня, на неї чекатиме матч проти дев'ятої сіяної Лінди Носкової.