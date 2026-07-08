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Марта пише історію: огляд чвертьфіналу Вімблдона Костюк – Паоліні

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 18:25
Марта пише історію: огляд чвертьфіналу Вімблдона Костюк – Паоліні
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк (13) впевнено вийшла у дебютний для себе півфінал Вімблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку італійку Жасмін Паоліні (17).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Чвертьфінал, 8 липня

Марта Костюк (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула другу перемогу. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Лінди Носкової (12, Чехія).

Марта вдруге у кар'єрі вийшла у півфінал на турнірі Grand Slam. Вперше це сталося місяць тому на Ролан Гаррос. До вирішального матчу мейджорів киянка ще не діставалася.

Костюк стала другою представницею України, яка дійшла до півфіналу Вімблдона. До неї це робила лише Еліна Світоліна у 2019-му та 2023-му роках.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102).

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