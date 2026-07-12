Сіннер – Звєрєв у фіналі Вімблдона: чи зможе явний фаворит довести свою перевагу?

139-й за ліком Вімблдонський тенісний турнір майже завершено. Залишилося зіграти тільки один поєдинок, але який! У фінальному матчі чоловічого одиночного розряду зійдуться лідер світового рейтингу й чинний чемпіон турніру італієць Яннік Сіннер та третя ракетка планети німець Александр Звєрєв.

Звєрєв у будь-якому випадку за підсумками Вімблдона підніметься на другий рядок чоловічого табелю про ранги. Минулорічний фіналіст турніру іспанець Карлос Алькарас через травму зап'ястя не виступає з квітня й повернеться не раніше серпневого Мастерсу в Цинциннаті. Відповідно, другу сходинку в рейтингу він втратить.

Яннік Сіннер, 1 ракетка світу, 24 роки

Після багаторічного домінування у чоловічому Турі Великої трійки – Рафаеля Надаля, Роджера Федерера і Новака Джоковича – головними дійовими особами стали Сіннер та Алькарас. До Ролан Гаррос-2026 саме ця пара виграла 9 поспіль турнірів Grand Slam, починаючи з Australian Open-2024.

Яннік і Карлос ще дуже молоді, і цілком здатні перевершити досягнення видатних попередників. Сіннер уже встановив історичний рекорд, вигравши 6 поспіль Мастерсів, у тому числі всі 5 – поточного сезону. Йому ж належить найдовша серія перемог на турнірах АТР 1000 – 33 матчі, причому вона не завершена і триває.

Проте цього сезону італійцеві поки не вдалося тріумфувати на мейджорах. В Австралії Сіннер поступився у півфіналі Новаку Джоковичу, а у Парижі його спіткав тепловий удар в матчі другого кола, через що він неймовірним чином програв аргентинцю Черундоло у другому раунді з рахунку 6:3, 6:2, 5:1.

За відсутності Алькараса Яннік вважався явним фаворитом на Вімблдоні, де є чинним чемпіоном і спробує завоювати п'ятий титул Grand Slam у кар'єрі. На рік молодший іспанець, зазначимо, таких перемог має уже 7.

Яннік Сіннер Getty images

Найскладніший матч поточного Вімблдона, як не дивно, Сіннер провів у першому колі. 50 ракетка світу серб Кецманович нав'язав італійцю серйозну боротьбу й навіть лідирував за сетами – 2:1. На четверту та п'яту партію фавориту все ж вдалося зібратися та не допустити провалу.

Решту п'ять матчів Сіннер виграв у трьох сетах, причому до півфіналу йому не довелося зустрітися з жодним суперником із топ-45 світового рейтингу. Проте й семиразовий чемпіон Вімблдона 39-річний Новак Джокович теж не зумів забрати ані партії. Вік бере своє.

Александр Звєрєв, 3 ракетка світу, 29 років

Тенісист походить зі спортивної родини емігрантів зі СРСР. Батько Звєрєва, його повний тезка, був відомим тенісистом і на початку 90-х років минулого століття переїхав до Німеччини. Двоє його дітей-тенісистів представляють на міжнародній арені саме цю країну.

Александр досяг у тенісі значно більшого, ніж його брат Міша. Він є олімпійським чемпіоном Парижа, здобув 28 титулів АТР, зокрема, виграв два Підсумкові турніри. Проте до минулого місяця у його активі були лише три фінали рівня Grand Slam. Чемпіоном стати ніяк не виходило.

Все склалося для Звєрєва якнайкраще на Ролан Гаррос, адже двоє об'єктивно найкращих тенісисти планети, Алькарас і Сіннер, не зуміли скласти конкуренцію німцю. Перший лікувався від травми, а другий отримав тепловий удар.

Молоді таланти Ходар і Меншик перемогти в Парижі Александра не змогли, а у фіналі італійця Коболлі не вистачило на п'ятий сет.

Цей успіх одразу зробив для Звєрєва вдалим поточний сезон, адже до Ролан Гаррос жодного турніру йому виграти не вдалося. Серйозно доклав до цього руку майбутній суперник німця по фіналу (про це трохи нижче).

Зазначимо, що на Вімблдоні Александру дісталася хороша сітка. За 6 матчів він програв усього два сети: на старті бельгійському тезці Блоксу та в 1/8 фіналу чеху Легечці. Француз Роє та американець Гірон нав'язати серйозну боротьбу не змогли.

Александр Звєрєв Getty images

Очікувалося, що випробуванням для Звєрєва стане чвертьфінал проти іншого представника США, Тейлора Фрітца, який вважається спеціалістом по грі на траві. Однак Фрітц у середини першого сету отримав пошкодження коліна, і хоча матч дограв, на перемогу не претендував.

Півфінал же проти сенсаційного британця Артура Фері, 114 ракетки світу та володаря вайлд-кард, очікувано проблем не приніс.

Таким чином, Звєрєв проведе свій другий поспіль фінал Слемів.

Очні зустрічі

Спортсмени провели один з одним 14 зустрічей, з яких 10 виграв Сіннер. Важливим є факт, що Яннік переміг у дев'яти поспіль (!) останніх матчах між тенісистами. Звєрєв не може здолати незручного для себе суперника з 2023 року.

Поточного сезону Сіннер виграв усі 4 матчі в німця. Фінальний поєдинок із них був лише один, і завершився розгромом у Мадриді – 6:1, 6:2.

Однак варто зазначити, що тенісисти жодного разу не перетиналися на траві.

Прогноз букмекерів

За котируваннями букмекерських контор важко сказати, що у фіналі зустрічаються два перших сіяних мейджору. На перемогу Сіннера можна поставити з коефіцієнтом 1.16, на титул Звєрєва – 5.00.

Додати тут нема чого. Цифри чітко відображають різницю в класі між Янніком та всіма іншими тенісистами (крім Алькараса, звісно). Обидва фіналісти володіють прекрасними подачами, що важливо на траві, однак Сіннер набагато стабільніший та врівноваженіший за свого суперника.

Якщо не станеться форс-мажор, подібний до ситуації на Ролан Гаррос, важко знайти аргументи на користь Звєрєва. Один сет він виграти може, але три з п'яти… Не віриться.

Де дивитися матч Сіннер – Звєрєв

Фінал Вімблдона відбудеться 12 липня о 18:00 за київським часом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

В Україні трансляція гри буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.