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Сіннер – про півфінал Вімблдона проти Джоковича: Кожен наш матч є окремою історією

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 13:20
Сіннер – про півфінал Вімблдона проти Джоковича: Кожен наш матч є окремою історією
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер прокоментував свій вихід у півфінал Вімблдона та розповів про очікування від зустрічі там із Новаком Джоковичем.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

У чвертьфіналі Сіннер переміг німця Яна-Леннарда Штруффа.

"Це був непростий матч. Звичайно, цей поєдинок відрізнявся від тих, які я провів до цього на турнірі. Вважаю, що сьогодні я показав дуже якісний і стабільний теніс, тому неймовірно задоволений своєю грою. Тепер подивимося, що чекає на мене в наступному раунді", – сказав Яннік.

Наступним суперником Сіннера стане Новак Джокович, якого італієць перемагав 6 разів у 11 очних зустрічах.

ожен наш матч із Новаком – це окрема історія. Навіть коли мені вдалося виграти кілька зустрічей поспіль, кожна з них була абсолютно різною. Особливо на такому покритті. Якщо у вас не йде подача або ви не надто добре відчуваєте м'яч, то буде дуже складно.

У будь-якому випадку я радий, що знову вийшов до півфіналу. Я готовий боротися за кожен м'яч, а далі вже побачимо. Більше я нічого зробити не можу. Новак багато разів вигравав цей турнір і чудово знає, як потрібно його проходити. Я з нетерпінням чекатиму цього матчу".

Півфінальний поєдинок між Сіннером і Джоковичем відбудеться 10 липня.

Нагадаємо, Джокович у чвертьфіналі Вімблдона у п'ятисетовому поєдинку здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма і встановив у цьому матчі низку рекордів.

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Вімблдон Новак Джокович Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

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