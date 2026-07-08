Сіннер – про півфінал Вімблдона проти Джоковича: Кожен наш матч є окремою історією

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер прокоментував свій вихід у півфінал Вімблдона та розповів про очікування від зустрічі там із Новаком Джоковичем.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

У чвертьфіналі Сіннер переміг німця Яна-Леннарда Штруффа.

Це був непростий матч. Звичайно, цей поєдинок відрізнявся від тих, які я провів до цього на турнірі. Вважаю, що сьогодні я показав дуже якісний і стабільний теніс, тому неймовірно задоволений своєю грою. Тепер подивимося, що чекає на мене в наступному раунді",

Наступним суперником Сіннера стане Новак Джокович, якого італієць перемагав 6 разів у 11 очних зустрічах.

"Кожен наш матч із Новаком – це окрема історія. Навіть коли мені вдалося виграти кілька зустрічей поспіль, кожна з них була абсолютно різною. Особливо на такому покритті. Якщо у вас не йде подача або ви не надто добре відчуваєте м'яч, то буде дуже складно.

У будь-якому випадку я радий, що знову вийшов до півфіналу. Я готовий боротися за кожен м'яч, а далі вже побачимо. Більше я нічого зробити не можу. Новак багато разів вигравав цей турнір і чудово знає, як потрібно його проходити. Я з нетерпінням чекатиму цього матчу".