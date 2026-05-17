Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Римі і встановив низку історичних рекордів
Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер обіграв норвежця Каспера Рууда (25) і став переможцем Мастерсу в Римі.
Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
Інтрига спостерігалася лише на початку зустрічі, коли Рууд взяв першу ж подачу Сіннера. Проте фаворит миттєво відігрався, і надалі шансів супернику вже не давав.
Яннік Сіннер (Італія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4
Сіннер виграв усі 6 перших Мастерсів сезону й став першим в історії тенісистом, якому підкорився такий результат.
24-річний італієць став наймолодшим гравцем, хто завоював титули на всіх дев'яти турнірах АТР 1000.
Рекордна серія Сіннера з перемог поспіль у матчах на Мастерсах (33) продовжується.
Нагадаємо, що жіночий турнір в Римі виграла українка Еліна Світоліна.