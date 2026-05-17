Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Римі і встановив низку історичних рекордів

Станіслав Матусевич — 17 травня 2026, 20:15
Яннік Сіннер
Denys Didkivskyi

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер обіграв норвежця Каспера Рууда (25) і став переможцем Мастерсу в Римі.

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Інтрига спостерігалася лише на початку зустрічі, коли Рууд взяв першу ж подачу Сіннера. Проте фаворит миттєво відігрався, і надалі шансів супернику вже не давав.

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Фінал, 17 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4

Сіннер виграв усі 6 перших Мастерсів сезону й став першим в історії тенісистом, якому підкорився такий результат.

24-річний італієць став наймолодшим гравцем, хто завоював титули на всіх дев'яти турнірах АТР 1000.

Рекордна серія Сіннера з перемог поспіль у матчах на Мастерсах (33) продовжується.

Нагадаємо, що жіночий турнір в Римі виграла українка Еліна Світоліна.

