Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Римі і встановив низку історичних рекордів

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер обіграв норвежця Каспера Рууда (25) і став переможцем Мастерсу в Римі.

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Інтрига спостерігалася лише на початку зустрічі, коли Рууд взяв першу ж подачу Сіннера. Проте фаворит миттєво відігрався, і надалі шансів супернику вже не давав.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал, 17 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4

Сіннер виграв усі 6 перших Мастерсів сезону й став першим в історії тенісистом, якому підкорився такий результат.

24-річний італієць став наймолодшим гравцем, хто завоював титули на всіх дев'яти турнірах АТР 1000.

Рекордна серія Сіннера з перемог поспіль у матчах на Мастерсах (33) продовжується.

Нагадаємо, що жіночий турнір в Римі виграла українка Еліна Світоліна.