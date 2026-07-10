Чинний чемпіон Вімблдона обіграв Джоковича і вийшов у фінал турніру

Перша ракетка світу італієць і чинний чемпіон Вімблдона Яннік Сіннер впевнено переміг 39-річного серба Новака Джоковича (8) і вийшов у фінал цьогорічних змагань.

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4, 6:4.

За весь поєдинок ветеран мав лише один брейк-пойнт у середині третьої партії, але його не реалізував. Сіннеру в кожному сеті вистачило по одному брейку.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Півфінал, 10 липня Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:4, 6:4

Суперники зустрічалися вдванадцяте, італієць здобув сьому перемогу. У вирішальному матчі змагань Сіннер зіграє з чемпіоном Ролан Гаррос німцем Александром Звєрєвим (3).

Джокович є семиразовим переможцем Вімблдона, і, зважаючи на вік, навряд чи зможе уже наздогнати Роджера Федерера, в активі якого 8 титулів британського мейджору.

Сіннер спробує захистити минулорічний титул. Фінал відбудеться 12 липня.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях на Вімблдоні у вирішальному матчі зустрінуться дві представниці Чехії: Кароліна Мухова та Лінда Носкова.