Визначилася перша четвірка чвертьфіналістів у чоловічому одиночному розряді Вімблдона

На Вімблдоні визначилися перші чвертьфіналісти у чоловічому одиночному розряді. Ними стали Новак Джокович (8, Сербія), Фелікс Оже-Альяссім (4, Канада), Ян-Леннард Штруфф (74, Німеччина) та Яннік Сіннер (1, Італія).

Джокович вибив з Вімблдона останнього росіянина Романа Сафіулліна (132) з рахунком 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3 та побив неймовірний рекорд Роджера Федерера за кількістю перемог на турнірах Grand Slam – 106 проти 105 у швейцарця.

Оже-Альяссім у п'ятисетовому матчі здолав іспанця Алехандро Давидовича Фокіну (23) – 6:7(4), 7:6(6), 6:3, 6:7(2), 6:1, і вперше за п'ять років вийшов до чвертьфіналу Вімблдона. за путівку до півфіналу канадець зіграє проти Джоковича.

Штруфф у свої 36 років став найбільш віковим дебютантом чвертьфіналів на турнірах Grand Slam в історії. Для цього німець відігрався з 0:2 за сетами проти поляка Губерта Гуркача (96). За рахунку 4:2 на користь Штруффа у вирішальному сеті Гуркач знявся з матчу через травму м'язів живота.

Останнім 5 липня до чвертьфіналу вийшов чинний чемпіон Вімблдона Сіннер. Японського кваліфаєра Сінтаро Мочідзукі (151) італієць обіграв у трьох партіях – 6:3, 7:6(0), 6:3.

Перші чвертьфінальні пари Вімблдона

Новак Джокович (Сербія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Яннік Сіннер (Італія) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина)

Поєдинки відбудуться у середу, 7 липня.

Нагадаємо, що 6 липня матч 1/8 фіналу Вімблдона зіграє українка Марта Костюк. Анонс її поєдинку проти американки Ешлін Крюгер доступний на сайті Чемпіон.