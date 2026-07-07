Чинний чемпіон став першим півфіналістом Вімблдона-2026
Яннік Сіннер
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Перша ракетка світу та чинний чемпіон Вімблдона італієць Яннік Сіннер став першим півфіналістом турніру. У чвертьфінальному матчі він переміг 36-річного німця Яна-Леннарда Штруффа (74).
Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 7:6(4), 6:3.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Чвертьфінал, 7 липня
Яннік Сіннер (Італія) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина) 7:5, 7:6(4), 6:3
Суперники зустрічалися вчетверте, італієць не програвав. У півфіналі Сіннер зіграє з переможцем матчу між Новаком Джоковичем (8, Сербія) та Феліксом Оже-Альяссімом (4, Канада).
Яннік виграв уже 12-й поспіль матч на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.
Нагадаємо, що Сіннер встановив унікальний рекорд турнірів Grand Slam.
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