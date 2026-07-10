Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Казка британця Фері закінчилася: Звєрєв став першим фіналістом Вімблдона

Станіслав Матусевич — 10 липня 2026, 17:53
Казка британця Фері закінчилася: Звєрєв став першим фіналістом Вімблдона
Александр Звєрєв
Getty images

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв вийшов у фінал Вімблдона, обігравши в півфінальному матчі сенсаційного британського володаря вайлд-кард, Артура Фері (114).

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 7:6(0), 6:2, 6:4.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Півфінал, 10 липня

Александр Звєрєв (Італія) – Артур Фері (Велика Британія) 7:6(0), 6:2, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Звєрєв зіграє з сильнішим в іншому півфіналі між італійцем Янніком Сіннером (1) та сербом Новаком Джоковичем (8).

Александр уперше в кар'єрі зіграє в фіналі Вімблдона. Загалом же він вп'яте дістається до фіналів мейджорів. На його рахунку один титул Grand Slam, місяць тому Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях на Вімблдоні у вирішальному матчі зустрінуться дві представниці Чехії: Кароліна Мухова та Лінда Носкова.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Александр Звєрєв Артур Фері

Александр Звєрєв

Сенсаційний британець із другої сотні рейтингу зіграє у півфіналі Вімблдона проти Звєрєва
Після першого півфіналіста визначився останній чвертьфіналіст Вімблдона
Із сенсаційним володарем вайлд-кард: на Вімблдоні визначилися семеро з восьми чвертьфіналістів
Звєрєв – про перемогу на Ролан Гаррос: Навіть якщо колись програю, я все одно залишуся чемпіоном Grand Slam
Моє тіло просто залишило мене на корті: Коболлі – про поразку від Звєрєва у фіналі Ролан Гаррос

Останні новини