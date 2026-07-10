Казка британця Фері закінчилася: Звєрєв став першим фіналістом Вімблдона

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв вийшов у фінал Вімблдона, обігравши в півфінальному матчі сенсаційного британського володаря вайлд-кард, Артура Фері (114).

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 7:6(0), 6:2, 6:4.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Півфінал, 10 липня Александр Звєрєв (Італія) – Артур Фері (Велика Британія) 7:6(0), 6:2, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Звєрєв зіграє з сильнішим в іншому півфіналі між італійцем Янніком Сіннером (1) та сербом Новаком Джоковичем (8).

Александр уперше в кар'єрі зіграє в фіналі Вімблдона. Загалом же він вп'яте дістається до фіналів мейджорів. На його рахунку один титул Grand Slam, місяць тому Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях на Вімблдоні у вирішальному матчі зустрінуться дві представниці Чехії: Кароліна Мухова та Лінда Носкова.