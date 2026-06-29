Сіннер розпочав захист титулу на Вімблдоні з надскладної п'ятисетової перемоги
Яннік Сіннер
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Перша ракетка світу і чинний чемпіон Вімблдона Яннік Сіннер розпочав захист титулу з дуже непростої перемоги над сербом Міомиром Кецмановичем (50).
Поєдинок тривав 3 години 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.
У третій партії Сіннер зазнав дуже неприємного падіння, однак зумів продовжити боротьбу.
Уважні глядачі помітили після цього епізоду чимало крові на кросівці італійця. Все ж фаворит зміг перемогти.
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Перше коло, 29 червня
Яннік Сіннер (Італія) – Міомир Кецманович (Сербія) 4:6, 6:3, 6:7(6). 6:2, 6:3
Суперники зустрічалися втретє, італієць переміг в усіх матчах. У наступному колі змагань Сіннер зіграє з Нуну Боргешом (48, Португалія).
Нагадаємо, що британець Джек Дрейпер знявся з Вімблдона за день до свого стартового матчу.
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