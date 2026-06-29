Сіннер розпочав захист титулу на Вімблдоні з надскладної п'ятисетової перемоги

Перша ракетка світу і чинний чемпіон Вімблдона Яннік Сіннер розпочав захист титулу з дуже непростої перемоги над сербом Міомиром Кецмановичем (50).

Поєдинок тривав 3 години 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

У третій партії Сіннер зазнав дуже неприємного падіння, однак зумів продовжити боротьбу.

Yikes Sinner getting sat on his ass by Kecamnovic, hopefully no bad injury for the 🇮🇹 pic.twitter.com/pMA793nfX0 — stockaholiccc (@stockaholiccc) June 29, 2026

Уважні глядачі помітили після цього епізоду чимало крові на кросівці італійця. Все ж фаворит зміг перемогти.

Seems like the fall Jannik Sinner took early really caused an injury, looks like a lot of blood on his shoe. pic.twitter.com/L0ixkZ5boM — Gio (@jsmove7) June 29, 2026

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 29 червня Яннік Сіннер (Італія) – Міомир Кецманович (Сербія) 4:6, 6:3, 6:7(6). 6:2, 6:3

Суперники зустрічалися втретє, італієць переміг в усіх матчах. У наступному колі змагань Сіннер зіграє з Нуну Боргешом (48, Португалія).

Нагадаємо, що британець Джек Дрейпер знявся з Вімблдона за день до свого стартового матчу.