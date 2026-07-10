Носкова – про перемогу над Костюк у півфіналі Вімблдона: Подача мені дуже допомагає

Чеська тенісистка Лінда Носкова поділилася емоціями від виходу в фінал Вімблдона після перемоги над українкою Мартою Костюк та розповіла про свій найсильніший компонент у грі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

" Якщо чесно, навіть не знаю, що саме відчуваю. Це був чудовий матч. Упродовж усього поєдинку мені вдалося зберігати спокій, а це було моєю головною метою. Тож, мабуть, я більш-менш задоволена", – сказала Носкова.

Марта Костюк високо оцінила якість подачі чеської тенісистки, і Лінда підтвердила, що найбільше концентрується саме на цьому компоненті тенісу.

" Якщо говорити про подачу, то я працюю над нею вже кілька років. Останнім часом вона дуже мені допомагає. Звичайно, на траві й на харді подача може бути твоєю найсильнішою зброєю. Коли я подаю, то завжди намагаюся зосереджуватися лише на своїй грі. Усе, що відбувається на прийомі, не завжди залежить від мене. А от подача – це саме той елемент, на якому я концентруюся найбільше".

11 липня у фіналі Вімблдона Носкова зіграє проти співвітчизниці Кароліни Мухової. За останні 17 років уперше у вирішальному матчі британського мейджору виступлять представниці однієї країни.