Костюк – про причину поразки у півфіналі Вімблдона: Подача Носкової була шаленою

Марта Костюк назвала головну причину поразки у півфіналі Вімблдона від чеської тенісистки Лінди Носкової.

Слова українки наводить Великий теніс України.

"Гадаю, сьогодні у мене справді був матч, у якому я грала. Усі заслуги Лінді – сьогодні вона зіграла неймовірно. Подача була шаленою.

Сандра (Заневська – тренерка Костюк – ред.) сказала мені, що навіть за її найгіршими показниками якість подачі становила 9,5. Краще вже майже не буває. Вона виграла близько 90% очок на першій подачі, це просто неймовірно, особливо проти такої тенісистки, як я, що добре приймає. Сьогодні я мало що могла вдіяти. Шансів було небагато.

Таке може трапитися. Просто шкода, що це сталося у півфіналі. Я нічого не могла вдіяти. Я знаю, що зробила все, що могла. Рухаюся далі й з нетерпінням чекаю на американський етап", – пояснила Костюк.