Щаслива, що знову зможу зіграти у фіналі турніру Grand Slam: Мухова – про свій успіх на Вімблдоні
Кароліна Мухова
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Чеська тенісистка Кароліна Мухова прокоментувала свій вихід до фіналу Вімблдона та майбутню зустріч зі своєю співітчизницею Ліндою Носковою.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Це справді особливий момент. Велике досягнення. Це один із найпрестижніших турнірів у світі, з його неймовірною історією. Тут грало стільки легенд. Уже сама можливість вийти на Центральний корт була для мене чимось особливим. Я неймовірно щаслива, що все так склалося і що в мене знову буде шанс зіграти у фіналі турніру Grand Slam", – не приховувала задоволення Мухова.
В кінцівці півфінального поєдинку проти американки Коко Гофф Кароліна постійно трималася за бік. Тенісистка запевнила, що це не було травмою.
"Матч був дуже довгим і надзвичайно складним як фізично, так і психологічно. Наприкінці в мене просто закололо в боці. З м'язами живота все було гаразд. Я просто не могла нормально вдихнути, тому трохи масажувала це місце, щоб біль минув, але загалом це була справжня боротьба".
У фінальному матчі Вімблдона 11 липня о 18:00 за київським часом Мухова протистоятиме Лінді Носковій, однак тенісистка поки про це не думала.
"Якщо чесно, у мене поки що немає жодних думок із цього приводу. Я лише зараз дізналася про результат, тому ще навіть не встигла про це подумати".
Нагадаємо, що Носкова у півфіналі Вімблдона обіграла українку Марту Костюк.
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