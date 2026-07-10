Щаслива, що знову зможу зіграти у фіналі турніру Grand Slam: Мухова – про свій успіх на Вімблдоні

Чеська тенісистка Кароліна Мухова прокоментувала свій вихід до фіналу Вімблдона та майбутню зустріч зі своєю співітчизницею Ліндою Носковою.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

" Це справді особливий момент. Велике досягнення. Це один із найпрестижніших турнірів у світі, з його неймовірною історією. Тут грало стільки легенд. Уже сама можливість вийти на Центральний корт була для мене чимось особливим. Я неймовірно щаслива, що все так склалося і що в мене знову буде шанс зіграти у фіналі турніру Grand Slam", – не приховувала задоволення Мухова.

В кінцівці півфінального поєдинку проти американки Коко Гофф Кароліна постійно трималася за бік. Тенісистка запевнила, що це не було травмою.

" Матч був дуже довгим і надзвичайно складним як фізично, так і психологічно. Наприкінці в мене просто закололо в боці. З м'язами живота все було гаразд. Я просто не могла нормально вдихнути, тому трохи масажувала це місце, щоб біль минув, але загалом це була справжня боротьба".

У фінальному матчі Вімблдона 11 липня о 18:00 за київським часом Мухова протистоятиме Лінді Носковій, однак тенісистка поки про це не думала.

" Якщо чесно, у мене поки що немає жодних думок із цього приводу. Я лише зараз дізналася про результат, тому ще навіть не встигла про це подумати".

Нагадаємо, що Носкова у півфіналі Вімблдона обіграла українку Марту Костюк.