Зворушливий момент: Костюк залишила Вімблдон під овації та станцювала на прощання

Казкова історія Марти Костюк на Вімблдоні-2026 добігла кінця, однак останні миті українки на Центральному корті вийшли не менш емоційними, ніж її перемоги дорогою до історичного півфіналу.

У півфінальному матчі перша ракетка України поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Поєдинок завершився у двох сетах — 4:6, 4:6.

Попри поразку, глядачі на легендарному Центральному корті тепло подякували українці за фантастичний турнір. Коли Марта залишала арену, трибуни зустріли її гучними та тривалими оплесками.

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Костюк не стримувала емоцій, подякувала публіці за підтримку, а потім подарувала вболівальникам ще один символічний момент. Перед тим як остаточно покинути корт, українка виконала свій уже традиційний танець, який раніше демонструвала після найважливіших перемог на турнірі.

Цього разу танець став не святкуванням виграного матчу, а красивим прощанням із Вімблдоном, де Марта провела найуспішніший турнір Grand Slam у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102), а у чвертьфіналі не залишила шансів італійці Жасмін Паоліні (17).

Також Марта стала другою українкою, яка виступила у півфіналі Вімблдона. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній у 2019-му та 2023-му роках.