Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking

Зворушливий момент: Костюк залишила Вімблдон під овації та станцювала на прощання

Богдан Войченко — 9 липня 2026, 23:10
Instagram
Зворушливий момент: Костюк залишила Вімблдон під овації та станцювала на прощання

Казкова історія Марти Костюк на Вімблдоні-2026 добігла кінця, однак останні миті українки на Центральному корті вийшли не менш емоційними, ніж її перемоги дорогою до історичного півфіналу.

У півфінальному матчі перша ракетка України поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Поєдинок завершився у двох сетах — 4:6, 4:6.

Попри поразку, глядачі на легендарному Центральному корті тепло подякували українці за фантастичний турнір. Коли Марта залишала арену, трибуни зустріли її гучними та тривалими оплесками.

Читайте також :
Фото Моя однокласниця в півфіналі Вімблдона: українська співачка емоційно привітала Костюк з історичним успіхом

Костюк не стримувала емоцій, подякувала публіці за підтримку, а потім подарувала вболівальникам ще один символічний момент. Перед тим як остаточно покинути корт, українка виконала свій уже традиційний танець, який раніше демонструвала після найважливіших перемог на турнірі.

Цього разу танець став не святкуванням виграного матчу, а красивим прощанням із Вімблдоном, де Марта провела найуспішніший турнір Grand Slam у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102), а у чвертьфіналі не залишила шансів італійці Жасмін Паоліні (17).

Також Марта стала другою українкою, яка виступила у півфіналі Вімблдона. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній у 2019-му та 2023-му роках.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
ВІДЕО Вімблдон Марта Костюк