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Визначилися чемпіони Вімблдона у змішаному парному розряді

Станіслав Матусевич — 9 липня 2026, 23:15
Визначилися чемпіони Вімблдона у змішаному парному розряді
Альона Остапенко і Марсело Аревало
Getty images

Латвіська тенісистка Альона Остапенко та представник Сальвадору Марсело Аревало стали переможцями Вімблдона у змішаному парному розряді. У вирішальному матчі вони обіграли австралійський дует Марк Полманс/Сторм Гантер.

Матч тривав рівно 2 години і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:2.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Фінал міксту, 9 липня

Марсело Аревало (Сальвадор)/Альона Остапенко (Латвія) – Марк Полманс/Сторм Гантер (Австралія) 4:6, 7:5, 6:2

Таким чином, Остапенко стала володаркою титулів турнірів Grand Slam у всіх трьох можливих розрядах. У 2017 році вона перемогла в одиночці на Ролан Гаррос, у 2024-му разом із українкою Людмилою Кіченок виграла парний розряд на US Open.

Аревало двічі ставав чемпіоном у парах на Ролан Гаррос (2022, 2024).

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді на Вімблдоні вперше з 2009 року відбудеться фінал між представницями однієї країни.

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Вімблдон змішаний парний турнір Альона Остапенко

Альона Остапенко

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