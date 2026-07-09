Визначилися чемпіони Вімблдона у змішаному парному розряді

Латвіська тенісистка Альона Остапенко та представник Сальвадору Марсело Аревало стали переможцями Вімблдона у змішаному парному розряді. У вирішальному матчі вони обіграли австралійський дует Марк Полманс/Сторм Гантер.

Матч тривав рівно 2 години і завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:2.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Фінал міксту, 9 липня Марсело Аревало (Сальвадор)/Альона Остапенко (Латвія) – Марк Полманс/Сторм Гантер (Австралія) 4:6, 7:5, 6:2

Таким чином, Остапенко стала володаркою титулів турнірів Grand Slam у всіх трьох можливих розрядах. У 2017 році вона перемогла в одиночці на Ролан Гаррос, у 2024-му разом із українкою Людмилою Кіченок виграла парний розряд на US Open.

Аревало двічі ставав чемпіоном у парах на Ролан Гаррос (2022, 2024).

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді на Вімблдоні вперше з 2009 року відбудеться фінал між представницями однієї країни.