Переможець Кубку Девіса анонсував завершення кар'єри після Вімблдона-2026

Колишня перша ракетка Великої Британії Деніел Еванс зробив заяву щодо завершення ігрової кар'єри.

Про це він зробив пост на своїй сторінці в інстаграмі.

Тенісист оголосив, що Вімблдон-2026 стане останнім для нього турніром на професійному рівні. Після домашнього "мейджора" він зачохлить ракетку.

"Після неймовірного шляху я хотів би поділитися з вами особистою новиною. Я завершую кар'єру професійного тенісиста після цьогорічного Вімблдону. Цей спорт дав мені все. Дружбу, досвід, боротьбу та навіть важкі дні, які згодом стали особливими. Я насолоджувався кожною хвилиною, проведеною як професійний тенісист. Моїм батькам, моїй дружині та моїй родині – дякую за вашу незмінну підтримку на всіх злетах і падіннях. Без вас це було б неможливо. Кожному тренеру, фітнес-тренеру, фізіотерапевту, спонсору та члену моєї команди протягом цих років – список надто довгий, щоб назвати всіх окремо, але кожен із вас відіграв свою роль у формуванні моєї кар'єри, і я щиро вдячний. Представляти Велику Британію в Кубку Девіса та на Олімпійських іграх – це найбільша честь у моїй кар'єрі, і я збережу це в пам'яті на все життя. Я з нетерпінням чекаю можливості завершити все на високій ноті в цих двох останніх турнірах і викластися на повну востаннє. Дякую за підтримку", – написав Еванс

Зазначимо, що 36-річний британець здобув два титули в Турі протягом кар'єри. Він тріумфував на турнірі ATP 500 у Вашингтоні (2023) та в Мельбурні на змаганні серії ATP 250 (2021 році).

Його рекордною позицією в рейтингу була 21-ша. Еванс був частиною збірної Великої Британії, яка виграла Кубок Девіса у 2015 році.

Він також є рекордсменом US Open. Британець провів найдовший матч в історії американського "мейджора".