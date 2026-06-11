Організатори Вімблдона оголосили про рекордний призовий фонд поточного року
Орагнізатори головного трав'яного турніру – Вімблдона – оголосили цьогорічний призовий фонд. Він стане рекордним в історії й складатиме 64 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Це на 20% більше, ніж торік.
Про це повідомив офіційний сайт змагань.
Чемпіони в одиночному розряді у чоловіків та жінок отримають по £3,600,000, а фіналісти – по £1,800,000. Пристойно зароблять навіть тенісисти, які програють на старті кваліфікації – £20,000.
Призові Вімблдона в одиночному розряді
- Перше коло – £80,000.
- Друге коло – £126,000.
- Третє коло – £185,000.
- Четверте коло – £300,000.
- Чвертьфінал – £480,000.
- Півфінал – £900,000.
- Фінал – £1,800,000.
- Перемога – £3,600,000.
Призові у кваліфікації
- Перше коло – £20,000.
- Друге коло – £32,000.
- Третє коло – £50,000.
Призові Вімблдона в парному розряді (на команду)
- Перше коло – £18,000.
- Друге коло – £29,000.
- Третє коло – £48,000.
- Чвертьфінал – £95,000.
- Півфінал – £190,000.
- Фінал – £380,000.
- Перемога – £760,000.
Призові Вімблдона в міксті (на команду)
- Перше коло – £5,200.
- Друге коло – £10,000.
- Чвертьфінал – £19,000.
- Півфінал – £37,000.
- Фінал – £74,000.
- Перемога – £148,000.
Змагання основних сіток турніру відбудуться з 29 червня по 12 липня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.