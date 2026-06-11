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Організатори Вімблдона оголосили про рекордний призовий фонд поточного року

Станіслав Матусевич — 11 червня 2026, 17:41
Організатори Вімблдона оголосили про рекордний призовий фонд поточного року

Орагнізатори головного трав'яного турніру – Вімблдона – оголосили цьогорічний призовий фонд. Він стане рекордним в історії й складатиме 64 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Це на 20% більше, ніж торік.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Чемпіони в одиночному розряді у чоловіків та жінок отримають по £3,600,000, а фіналісти – по £1,800,000. Пристойно зароблять навіть тенісисти, які програють на старті кваліфікації – £20,000.

Призові Вімблдона в одиночному розряді

  • Перше коло – £80,000.
  • Друге коло – £126,000.
  • Третє коло – £185,000.
  • Четверте коло – £300,000.
  • Чвертьфінал – £480,000.
  • Півфінал – £900,000.
  • Фінал – £1,800,000.
  • Перемога – £3,600,000.

Призові у кваліфікації

  • Перше коло – £20,000.
  • Друге коло – £32,000.
  • Третє коло – £50,000.

Призові Вімблдона в парному розряді (на команду)

  • Перше коло – £18,000.
  • Друге коло – £29,000.
  • Третє коло – £48,000.
  • Чвертьфінал – £95,000.
  • Півфінал – £190,000.
  • Фінал – £380,000.
  • Перемога – £760,000.

Призові Вімблдона в міксті (на команду)

  • Перше коло – £5,200.
  • Друге коло – £10,000.
  • Чвертьфінал – £19,000.
  • Півфінал – £37,000.
  • Фінал – £74,000.
  • Перемога – £148,000.

Змагання основних сіток турніру відбудуться з 29 червня по 12 липня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.

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