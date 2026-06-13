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Названо транслятора Вімблдона-2026 в Україні

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 06:45
Названо транслятора Вімблдона-2026 в Україні
Де дивитись Вімблдон-2026 в Україні
Getty Images

Суспільне спорт буде офіційним транслятором Вімблдона в Україні.

Про це в етері повідомила ведуча Юлія Пазенко.

Трав'яний "мейджор" розпочнеться 29 червня. Він триватиме до 12 липня.

Зазначимо, що гашу країну в основній сітці представлять щонайменше 7 тенісисток. За рейтингом туди потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Найкращий результат на цьому турнірі серед українок належить восьмій ракетці світу. Світоліна двічі доходила до півфіналу (2019, 2023).

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою Вімблдона є Іга Швьонтек. Вона у фіналі перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.

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