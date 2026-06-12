Дев'ята ракетка світу пропустить Вімблдон через травму

19-річна тенісистка Вікторія Мбоко не зіграє на трав'яному "мейджорі" у 2026 році.

Про це повідомляє The Independent.

Першу ракетку Канади виключили зі списку учасниць Вімблдона. Вона пропустить Відкритий чемпіонат Великої Британії через травму, яку отримала на турнірі WTA 500 у Лондоні.

Вікторія пошкодила ліве коліно під час другого сету стартової гри в одиночному розряді проти чешки Кароліни Плішкової. Той матч вона не зуміла завершити, через що знялась і з парного турніру.

В ньому Мбоко виступала разом із легендарною Сереною Вільямс. У першому матчі для американки за майже чотири роки вони здобули перемогу над третіми сіяними Ніколь Меліхар-Мартінес / Ерін Раутліфф.

Представницю Канади в основній сітці замінить Дар'я Відманова. Вімблдон триватиме з 29 червня до 12 липня.