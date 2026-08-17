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Драматична перемога: відеоогляд матчу 1/32 фіналу Валентова – Світоліна у Цинциннаті

Софія Кулай — 17 серпня 2026, 08:04
Драматична перемога: відеоогляд матчу 1/32 фіналу Валентова – Світоліна у Цинциннаті
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) із великими труднощами вибила на своєму шляху представницю Чехії Терезу Валентову (64) із 1/32 фіналу турнірної серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Поєдинок другого кола змагань тривав 2 години 20 хвилин та закінчився з рахунком 6:3, 6:7, 0:6 на користь першої ракетки України.

Українська тенісистка здобула перемогу над чешкою у їх дебютному лобовому протистоянні.

Відеоогляд матчу Валентова – Світоліна
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 17 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Тереза Валентова (Чехія) 3:6, 7:6(5), 6:0

Наступною опоненткою Світоліної буде 108-ма ракетка світу з Китаю Сію Ван. Зустріч відбудеться 18 серпня. Минула очна гра закінчилася звитягою українки у трьох сетах у півфіналі в Окленді-2024.

Найкращим результатом Еліни на цьому турнірі є півфінал 2015 року.

Нагадаємо, що Світоліна стала лише другою українкою, яка вийшла до 1/16 фіналу у Цинциннаті. Раніше це зробила Марта Костюк, а от Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова припинили свої виступи на американському корті.

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