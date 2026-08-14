Світоліна залишилася на дев'ятій позиції, Костюк – 11-та в оновленому рейтингу WTA

У четвер, 14 серпня, після завершення турніру в Торонто, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Еліна Світоліна, попри вихід у півфінал "тисячника", залишилася на 9 позиції. Марта Костюк продовжує іти 11-ю.

Єдиною зміною в топ-10 рейтингу став підйом чемпіонки Торонто, польки Іги Швьонтек, з восьмого на п'яте місце. Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, однак її перевага над представницею Казахстану Єленою Рибакіною скоротилася до 354 очок.

Дар'я Снігур (45) і Олександра Олійникова (46) опустилися на дві позиції кожна.

Три кроки вгору зробила Ангеліна Калініна (51), розмістившись на межі входження до першої півсотні рейтингу.

13 сходинок втратила Юлія Стародубцева (78), яка не зуміла захистити очки за минулорічний вихід у третє коло Відкритої першості Канади.

Залишила першу сотню Даяна Ястремська (107). Одеситка більше місяця лікувалася від травми плеча й весь цей час опускалася в рейтингу.

Вероніка Подрез (137), Анастасія Соболєва (195) і Катаріна Завацька (259) покращили своє розташування на 2 рядки кожна.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8670; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8316; (3). Джессіка Пегула (США) – 6680; (4). Коко Гофф (США) – 5919; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 5419; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5323; (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5048; (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4634; (10). Аманда Анісімова (США) – 4353;

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11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3830;

45 (43). Дар'я Снігур (Україна) – 1163;

46 (44). Олександра Олійникова (Україна) – 1154;

51 (54). Ангеліна Калініна (Україна) – 1081;

78 (65). Юлія Стародубцева (Україна) – 953;

107 (87). Даяна Ястремська (Україна) – 747;

137 (139). Вероніка Подрез (Україна) – 574;

195 (197). Анастасія Соболєва (Україна) – 404;

259 (261). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що на турнірі серії WTA в Цинциннаті, який стартував напередодні, Ангеліна Калініна вийшла у друге коло, а Даяна Ястремська поступилася на старті.