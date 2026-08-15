Костюк та Світоліна дізналися суперниць у другому колі турніру в Цинциннаті

Українські тенісистки Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (11) дізналися своїх суперниць у другому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті, США.

Світоліна, яка отримала восьмий номер посіву, розпочне виступи на турнірі матчем проти представниці Чехії Терези Валентової (64).

Чешка пробилася до другого раунду після перемоги над американкою Мері Стояною (130), яка стартувала у кваліфікації. Валентова виграла у двох сетах – 6:2, 7:6 (7:4). Поєдинок тривав 1 годину та 37 хвилин.

Раніше Світоліна та Валентова ніколи не грали одна проти одної.

Свою суперницю у другому колі отримала і Марта Костюк. Українка зустрінеться з американкою Софією Кенін (WTA 115), яка у стартовому матчі турніру перемогла німкеню Єву Лис (WTA 92) – 1:6, 6:3, 6:3.

Для Костюк та Кенін це буде друга очна зустріч. У 2025 році українка поступилася американці на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Світоліна та Костюк проведуть свої матчі у неділю, 16 серпня.

Нагадаємо, що перший раунд в одиночному розряді в Цинциннаті вдалося подолати Ангеліні Калініній, Дар'ї Снігур та Олександрі Олійниковій.