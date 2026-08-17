Визначилася суперниця Костюк у третьому колі турніру в Цинциннаті
Слоан Стівенс
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Суперницею Марти Костюк (11) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті стала Слоан Стівенс (240). Американка у другому раунді змагань обіграла представницю Австрії Анастасію Потапову (25).
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 17 серпня
Слоан Стівенс (США) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:2, 6:4
Костюк і Стівенс раніше не зустрічалися.
Марта у стартовому для себе матчі в Цинциннаті з великими труднощами здолала іншу американку, Софію Кенін (115).
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (51), Олександра Олійникова (46) і Дар'я Снігур (45) припинили боротьбу на "тисячнику" на стадії другого кола. В ніч на 17 серпня свій поєдинок другого раунду змагань проведе перша ракетка України Еліна Світоліна (9).