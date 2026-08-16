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Калініна не втримала перевагу над Наварро у другому колі турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 16 серпня 2026, 02:58
Калініна не втримала перевагу над Наварро у другому колі турніру в Цинциннаті
Ангеліна Калініна
Getty Images

Ангеліна Калініна (54) поступилася американці Еммі Наварро (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 2:6.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 14 ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 16 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Наварро (США) 6:3, 4:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла американка.

16 серпня матчі другого кола турніру в Цинциннаті проведуть ще чотири українки: Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (43) та Олександра Олійникова (46).

Нагадаємо, що на старті американського "тисячника" Калініна обіграла чешку Дар'ю Відманову (92).

Ангеліна Калініна Цинциннаті Емма Наварро

Ангеліна Калініна

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