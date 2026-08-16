Калініна не втримала перевагу над Наварро у другому колі турніру в Цинциннаті

Ангеліна Калініна (54) поступилася американці Еммі Наварро (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 2:6.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 14 ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 16 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Наварро (США) 6:3, 4:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла американка.

16 серпня матчі другого кола турніру в Цинциннаті проведуть ще чотири українки: Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Дар'я Снігур (43) та Олександра Олійникова (46).

Нагадаємо, що на старті американського "тисячника" Калініна обіграла чешку Дар'ю Відманову (92).