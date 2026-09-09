Тіафо з фантастичним камбеком вийшов у півфінал US Open
Американець Френсіс Тіафо (12) став першим півфіналістом US Open, обігравши у чвертьфінальному поєдинку з неймовірним камбеком співвітчизника Алекса Мікельсена (46).
Поєдинок тривав 4 години 41 хвилину і завершився з рахунком 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6).
Мікельсен узяв два перші сети, був попереду у третьому 5:4 і подавав на матч. Тіафо у вирішальний момент зробив брейк, зрівнявши рахунок, і забрав ще два гейми, вигравши партію. У п'ятому сеті Алекс знову вирвався вперед із солідною перевагою – 3:0, і знову не зміг її реалізувати, поступившись у підсумку на тай-брейку.
Зазначимо, що за попередні 4 зіграні матчі на турнірі Мікельсен не програв жодного сету.
Френсіс Тіафо (США) – Алекс Мікельсен (США) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6)
Суперники зустрічалися втретє, Тіафо не програвав. У півфіналі змагань він зіграє проти сильнішого в матчі між Карлосом Алькарасом (3, Іспанія) та Беном Шелтоном (9, США).
Френсіс утретє дійшов до півфіналу турнірів Grand Slam, і всі три рази – на домашньому мейджорі.
Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді US Open визначилися всі чвертьфіналістки.