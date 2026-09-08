Скляр вийшла в 1/8 фіналу юніорського US Open, Сушкова поступилася

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр вийшла в 1/8 фіналу юніорського US Open, а на два роки старша Антоніна Сушкова поступилася у матчі другого кола.

Дев'ята сіяна Скляр обіграла чемпіонку Вімблдона у віковій категорії U-14 американку Ішу Манчалу з рахунком 6:3, 6:2. В 1/8 фіналу Поліна зіграє з шостим номером посіву, ще однією представницею США Дженей Престон.

Сушкова поступилася іншій американці, фіналістці юніорського Australian Open-2025, Крістіні Пенічковій – 6:4, 4:6, 2:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Перше коло, 7 вересня

Поліна Скляр (Україна) – Іша Манчала (США) 6:3, 6:2

Антоніна Сушкова (Україна) – Крістіна Пенічкова (США) 6:4, 4:6, 2:6

Нагадаємо, що у першому колі змагань Сушкова обіграла представницю Тайваню Ю-Чень Лінь, а Скляр була сильнішою за британку Голлі Смарт.