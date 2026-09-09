Алькарас – про поразку у чвертьфіналі US Open: Йду з корту щасливим і здоровим

Минулорічний чемпіон US Open іспанець Карлос Алькарас після поразки у чвертьфіналі від американця Бена Шелтона підсумував програний поєдинок.

Слова Алькараса наводить Великий теніс України.

"Моїм очікуванням було просто вийти на корт, змагатися, грати такі матчі й при цьому залишатися здоровим. Матч був дуже близьким. Дуже близьким. Тому я трохи розчарований тим, що зрештою не вдалося перемогти.

Загалом я щасливий. Я пишаюся собою і тим, як боровся після того сету. Фізично я був дуже втомленим, але знайшов спосіб змусити себе продовжувати, витиснути із себе ще трохи сил. І в п'ятому сеті я почав почуватися все краще й краще.

Але сьогодні я грав проти суперника, який у такий день – справжній звір. Шелтон – неймовірний гравець, дуже потужний. Він зумів дуже добре діяти практично в кожній ситуації. Тож треба віддати йому належне. Але я йду з корту щасливим. Іду з усмішкою і, що найважливіше, здоровим. Саме цього я й хотів", – сказав іспанець.