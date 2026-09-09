Пегула третій сезон поспіль зіграє у півфіналі US Open
Американка Джессіка Пегула (3) перемогла свою співвітчизницю Емму Наварро (27) у чвертьфіналі US Open і третій рік поспіль виступить у півфіналі турніру.
Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.
Джессіка Пегула (США) – Емма Наварро (США) 3:6, 6:4, 6:3
Тенісистки зустрічалися вп'яте, Пегула у всіх перемогла. У півфіналі турніру Джессіка протистоятиме першій ракетці світу Аріні Сабалєнці (-), яка у попередньому матчі здолала чешку Лінду Носкову 6).
У тринадцяти очних поєдинках Пегула чотири рази обігравала Сабалєнку.
Джессіка вчетверте в кар'єрі дісталася до півфіналу турніру Grand Slam і тричі це сталося у Нью-Йорку.
Американка здобула свою 50-ту перемогу в сезоні і тримає лідерство за цим показником у жіночому Турі.
Нагадаємо, що у чоловічому одиночному розряду чинний чемпіон US Open Карлос Алькарас поступився у чвертьфіналі в епічному матчі.