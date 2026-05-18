Олійникова присвятила перемогу батьку-військовому

Володимир Слюсарь — 18 травня 2026, 20:30
Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла, чому для неї важлива перемога над Александрою Еалою на WTA 500 у Страсбурзі.

Коментар вона дала одразу на корті.

"Насправді ця перемога дуже важлива для мене, тому що мій батько служить в армії і захищає Україну. Востаннє він бачив мій матч наживо влітку 2024 року, перед тим як пішов добровольцем. Тобто минуло майже два роки. Зараз у нього відпустка на два тижні перед поверненням на війну, і завтра він прилітає до Франції.

Для мене це було дуже важливо, тому що тепер він приїде сюди, і кожен матч, який він зможе побачити, кожен день – дуже важливий. Я не знаю, коли він наступного разу зможе подивитися мій матч.

Я думала про це перед матчем, і емоційно це було дуже важливо для мене. Але так, сподіваюся, я зіграю в середу (сміється). Я піду до супервайзера і попрошу поставити мій матч післязавтра. Я дуже щаслива, тому що він приїде сюди і побачить як мінімум ще один мій матч", – розповіла тенісистка.

Також вона розповіла про відчуття під кінець матчу з Еалою.

"Це був абсолютно приголомшливий поєдинок. В один момент у третьому сеті, коли було 3:3 і все було дуже близько, боротьба за кожне очко, я сказала собі, що можу розслабитися, тому що теніс уже переміг. І я можу пишатися цим матчем. Можливо, саме це допомогло мені в кінцівці грати вільніше і виграти тричі поспіль".

Нагадаємо, що Олександра Олійникова у першому колі на турнірі WTA 500 у Страсбурзі обіграла 38-му ракетку світу Александру Еалу з Філіппін, зустріч з якою тривала майже три години.

