Олійникова була неймовірною, – чинна чемпіонка Australian Open прокоментувала виступ українки

Чинна чемпіонка Australian Open Медісон Кіз (9) похвалила Олександру Олійникову (92) за бій, який українка дала в дебютній для себе грі на турнірі серії Grand Slam.

Про складність стартового поєдинку на AO-2026 американка розповіла в післяматчевому інтерв'ю.

"Моя сьогоднішня суперниця була неймовірною. Вона дуже добре розпочала гру, вона чудова суперниця і, безперечно, ускладнила мені завдання... Це, безумовно, не типовий стиль, який можна побачити щодня, що, на мою думку, робить гру трохи складнішою, але саме зміни темпу з вищими м'ячами та зрізом, а також вона дуже швидка і встигала до багатьох м'ячів.

Тож сьогодні мені дійсно довелося попрацювати на іншій стороні сітки, що мені вдалося, і, думаю, в кінці я просто змогла довіритися собі і зробити крок назад, а потім просто йти на свої удари", – підсумувала Кіз.

Матч Кіз – Олійникова тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6. Це була перша гра 25-річної киянки на Australian Open.

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на AO-2026 в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна.

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли. Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.