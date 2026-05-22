Олійникова зіграє з росіянкою на старті Ролан Гаррос
Олександра Олійникова
btu.org.ua
Визначилася перша суперниця українки Олександри Олійникової (66) в першому колі Ролан Гаррос-2026. Нею стала "нейтральна" Єлена Пріданкіна (220), яка вийшла в основну сітку через кваліфікацію.
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Згідно з жеребом, з семи українок, які виступлять на цьогорічному Ролан Гаррос, одразу три наші спортсменки протистоятимуть представницям Росії. Окрім Олійникової, Юлія Стародубцева (54) зіграє з Анною Блінковою (99), а Марта Костюк (15) зустрінеться з Оксаною Селехметьєвою (89).
Зазначимо, що Селехметьєва напередодні Ролан Гаррос змінила громадянство на іспанське.
Нагадаємо, що українські тенісистки встановили рекорд за кількістю проведених за сезон фіналів рівня WTA.
