Бойовий дебют на Grand Slam: огляд матчу Кіз – Олійникова на Australian Open

Українська тенісистка Олександра Олійникова (92) не змогла обіграти чинну чемпіонку Australian Open американку Медісон Кіз (9) у першому колі цьогорічного турніру.

Це був дебютний матч 25-річної киянки в основній сітці турнірів Grand Slam.

Огляд поєдинку Кіз – Олійникова

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло, 20 січня

Медісон Кіз (США) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(6), 6:1

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.

Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.