Бойовий дебют на Grand Slam: огляд матчу Кіз – Олійникова на Australian Open

Станіслав Лисак — 20 січня 2026, 07:08
Українська тенісистка Олександра Олійникова (92) не змогла обіграти чинну чемпіонку Australian Open американку Медісон Кіз (9) у першому колі цьогорічного турніру.

Це був дебютний матч 25-річної киянки в основній сітці турнірів Grand Slam.

Моя головна мотивація говорити людям про те, що війна все ще триває: Олійникова – про російську агресію

Огляд поєдинку Кіз – Олійникова

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 20 січня

Медісон Кіз (США) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(6), 6:1

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.

Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.

