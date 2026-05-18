Олійникова обіграла Еалу у першому колі турніру серії WTA 500 у Страсбурзі

Українська тенісистка Олександра Олійникова (66) у першому колі на турнірі WTA 500 у французькому Страсбурзі обіграла 38-му ракетку світу Александру Еалу з Філіппін.

Зустріч тривала дві години та 54 хвилини. Гра почалася для Олійникової важко – вона програла перший сет із рахунком 3:6. Проте пізніше змогла відігратися, обігравши суперницю у двох наступних партіях.

Цей результат дозволив 25-річній українці вийти до 1/8 фіналу змагань.

Internationaux le Strasbourg – WTA 500

Страсбург, Франція, грунт

Призовий фонд: $1,049,083

Перше коло, 18 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 3:6, 7:5, 6:3

У наступному раунді змагань Олійникова зіграє проти переможниці зустрічі двох чеських тенісисток: Катеріни Сінякової та Марії Боузкової. Старт їхньої гри запланований 18 травня о 18:30 за київським часом.