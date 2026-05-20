Олійникова знялась з матчу на турнірі у Страсбурзі через пошкодження

Денис Іваненко — 20 травня 2026, 12:35
У середу, 20 травня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Страсбурзі, в якому Олександра Олійникова (66) зустрічалась із Маріє Боузковою (27).

Він завершився достроково через пошкодження в українки. Матч тривав лише чотири гейми.

За рахунку 1:3 киянка викликала на корт фізіо. Після консультацій вона врешті-решт відмовилася продовжувати зустріч.

Internationaux le Strasbourg – WTA 500
Страсбург, Франція, ґрунт
Призовий фонд: $1,049,083
1/8 фіналу, 20 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Маріє Боузкова (Чехія) 1:3, відмова

Зазначимо, що на цьому турнірі Олійникова провела три матчі. Спочатку вона подолала кваліфікацію, а в першому колі основної сітки переграла Александру Еалу (38).

Нагадаємо, що в тій грі під час одного з розіграшів українка тягнулася за м'ячем та зазнала пошкодження правого стегна, проте все ж змогла вийти на матч із чешкою. Наступним турніром Олександри має стати Ролан Гаррос, де вже тривають кваліфікаційні поєдинки.

травма Олександра Олійникова

