Олійникова знялась з матчу на турнірі у Страсбурзі через пошкодження
У середу, 20 травня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Страсбурзі, в якому Олександра Олійникова (66) зустрічалась із Маріє Боузковою (27).
Він завершився достроково через пошкодження в українки. Матч тривав лише чотири гейми.
За рахунку 1:3 киянка викликала на корт фізіо. Після консультацій вона врешті-решт відмовилася продовжувати зустріч.
Страсбург, Франція, ґрунт
Призовий фонд: $1,049,083
1/8 фіналу, 20 травня
Олександра Олійникова (Україна) – Маріє Боузкова (Чехія) 1:3, відмова
Зазначимо, що на цьому турнірі Олійникова провела три матчі. Спочатку вона подолала кваліфікацію, а в першому колі основної сітки переграла Александру Еалу (38).
Нагадаємо, що в тій грі під час одного з розіграшів українка тягнулася за м'ячем та зазнала пошкодження правого стегна, проте все ж змогла вийти на матч із чешкою. Наступним турніром Олександри має стати Ролан Гаррос, де вже тривають кваліфікаційні поєдинки.