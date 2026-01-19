Моя головна мотивація говорити людям про те, що війна все ще триває: Олійникова – про російську агресію

Українська тенісистка Олександра Олійникова дала інтерв'ю відомому американському журналісту Бену Ротенбергу перед своїм дебютом в основній сітці турніру Grand Slam у Мельбурні, де, зокрема, розповіла про російську агресію Росії проти України.

Слова тенісистки наводить BTU.

"Влітку 2024 року мій тато добровільно пішов в армію. І в мене з'явилося чітке відчуття, що я маю бути тут – на найбільших турнірах – щоб розповідати свою історію. Тому що я знаю: я можу допомогти. Я можу допомогти своїй країні, ділячись цією історією, адже вона точно така сама, як у дуже багатьох дівчат в Україні – вони теж чекають на своїх батьків, чоловіків, братів, які перебувають на фронті. Я сказала собі, що зобов'язана бути тут, щоб говорити про це. Так, я виїхала з України 2011 року, і це було пов'язано з тим, що мій батько протестував проти проросійського президента Віктора Януковича. Ми могли повернутися після Революції гідності, коли перемогла революція за свободу і демократію. Але до 2011 року ми втратили все. Саме тому моя сім'я залишилася в Хорватії на більш тривалий час. Але зараз я повернулася в Україну. На даний момент я тренуюся в Україні. До Австралії я прилетіла саме з України і після турнірів тут знову повернуся назад. Тож зараз я дійсно живу в Україні", – зазначила Олександра.

Олійникова зазначила, що серед професійних гравців – ніхто, крім неї, більше не живе і не тренується в Україні, сюди приїжджають, але підготовчі періоди проводять за кордоном і базуються за межами країни.

Також вона прокоментувала масовані обстріли України, зокрема, Києва.

"Так, обстріли тривають. Ба більше, за день до мого вильоту до Австралії по Києву було завдано масованого удару, і моя квартира буквально трусилася через вибух десь зовсім поруч із будинком. Вранці я перевірила інформацію – у будинок навпроти влучив дрон-камікадзе Shahed.

У Києві дуже багато атак, особливо з використанням дронів. Саме тому так важливо допомагати українській армії засобами протидії цим дронам. Тому що це те, з чим звичайні українці стикаються дуже часто. Зараз у нас є проблеми з електрикою. А в моїй квартирі, коли немає світла, немає також ні опалення, ні води. На тенісному корті я тренуюся в дуже хорошому клубі – там сильна команда професіоналів, і в них є генератор. Тому там є і електрика, і вода – клуб автономний, не підключений до загальної мережі. Але в моїй квартирі бувають ситуації, коли електрики немає по 15 годин поспіль. Так, це важко, але з часом до цього звикаєш.

Але для мене найважливіше – моя головна мотивація не зводиться тільки до тенісу. Я люблю грати в теніс, але я завжди кажу: мені не потрібен великий стадіон, щоб отримувати задоволення від гри. Я можу грати на будь-якому корті й любити цю гру так само. Водночас великий стадіон мені потрібен для того, щоб представляти свою країну, представляти українців і говорити людям про те, що війна все ще триває і що нам, як і раніше, потрібна їхня підтримка і допомога", – наголосила Олександра.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня Олійникова зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру, американкою Медісон Кіз. Це буде їхня перша очна гра і дебютний матч для українки в основній сітці турнірів Grand Slam.