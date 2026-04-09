Калініна знялася зі змагань перед матчем другого кола турніру WTA 500 в Лінці

Ангеліна Калініна (120) достроково завершила участь на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці. Українка знялася зі змагань перед матчем другого кола, в якому мала зустрітися з хорваткою Донною Векич (104).

Наразі причина такого рішення Калініної невідома. Векич автоматично проходить у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна потрапила до основної сітки змагань у Лінці в статусі "лакі-лузерки" після поразки у фіналі кваліфікації від білоруски Александри Саснович. У першому колі основи українка обіграла в трьох сетах угорку Панну Удварді.

На турнірі в Лінці не залишилось представниць України, адже Даяна Ястремська програла у другому колі румунці Єлені Габріелі Русе.