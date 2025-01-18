Ястремська втратить близько 40 позицій в рейтингу WTA після Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) втратить чимало позицій у рейтингу WTA після завершення Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Річ у тім, що 24-річна українка не змогла захистити очки за минулорічний півфінал, завершивши боротьбу цьогоріч на стадії третього раунду, де вона поступилась сьомій ракетці світу Єлєні Рибакіній з Казахстану (3:6, 4:6).

Це означає, що Даяна втратить 690 очок у світовому рейтингу, що становить більше 43% від усіх її набраних турнірних балів за минулий сезон. В наступній редакції рейтингу WTA українка впаде як мінімум на 39 позицій. Також її ще може обігнати Єва Лис, яка захищає прапор Німеччини, і олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчич. Уродженці Києва для цього потрібно обіграти другу ракетку світу Ігу Свьонтек в 1/8 фіналу, Бенчич необхідно виходити до півфіналу.

Відзначимо, що Ястремська досягла свого пікового рейтингу в січні 2020 року, тоді вона знаходилась за один крок до потраплянну у першу двадцятку.