Ястремська програла незручній суперниці в матчі за вихід у чвертьфінал в Лінці

Даяна Ястремська (49) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці. У другому колі українка поступилася румунці Єлені Габріелі Русе (87).

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 4:6.

У другій партії за рахунку 0:3 Даяна брала медичний таймаут через проблеми з правим коліном.

За поєдинок Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилки та 4 брейки з 14 (!) можливостей. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 5 брейків.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,206,446

Друге коло, 8 квітня

Єлена Габріела Русе (Румунія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка не зуміла перемогти жодного разу, в тому числі, на цьогорічному Australian Open.

Минулого року Даяна стала фіналісткою турніру в Лінці. Зазначимо, що тоді він проводився в кінці січня на хардовому покритті.

8 квітня о 16:00 за київським часом матч тільки першого кола в Лінці проти угорки Панни Удварді (71) проведе інша українка, Ангеліна Калініна (120).

Нагадаємо, що на старті змагань у Лінці Ястремська обіграла сьому сіяну американку Енн Лі (36).