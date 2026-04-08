Ястремська програла незручній суперниці в матчі за вихід у чвертьфінал в Лінці
Даяна Ястремська (49) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці. У другому колі українка поступилася румунці Єлені Габріелі Русе (87).
Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 4:6.
У другій партії за рахунку 0:3 Даяна брала медичний таймаут через проблеми з правим коліном.
За поєдинок Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилки та 4 брейки з 14 (!) можливостей. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 5 брейків.
Єлена Габріела Русе (Румунія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 6:4, 6:4
Суперниці зустрічалися вчетверте, українка не зуміла перемогти жодного разу, в тому числі, на цьогорічному Australian Open.
Минулого року Даяна стала фіналісткою турніру в Лінці. Зазначимо, що тоді він проводився в кінці січня на хардовому покритті.
8 квітня о 16:00 за київським часом матч тільки першого кола в Лінці проти угорки Панни Удварді (71) проведе інша українка, Ангеліна Калініна (120).
Нагадаємо, що на старті змагань у Лінці Ястремська обіграла сьому сіяну американку Енн Лі (36).