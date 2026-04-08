Калініна з камбеком вийшла у друге коло турніру в Лінці

Ангеліна Калініна (120) у статусі "лакі-лузерки" вийшла у друге коло турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці, обігравши представницю Угорщини Панну Удварді (71).

Гра тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:1, 6:0.

За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 8 квітня

Суперниці зустрічалися втретє, українка тричі перемогла. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти Донни Векич (104, Хорватія).

Нагадаємо, що інша українка, Даяна Ястремська (49), програла вже в матчі другого кола в Лінці румунці Єлені Габріелі Русе (87).