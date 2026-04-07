Ястремська обіграла сьому сіяну на старті турніру в Лінці

Даяна Ястремська (49) успішно стартувала на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці. У першому колі українка перемогла сьому сіяну американку Енн Лі (36).

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.

За поєдинок Ястремська не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 7 квітня

Суперниці зустрічалися вдруге, українка здобула дві перемоги. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти Єлени Габріели Русе (87, Румунія), якій цього року поступилася на старті Australian Open.

Минулого року Даяна стала фіналісткою турніру в Лінці. Зазначимо, що тоді він проводився в кінці січня на хардовому покритті.

Нагадаємо, що інша українка, Ангеліна Калініна (120), виступить в Лінці у статусі "лакі-лузерки".