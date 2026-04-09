Експерша ракетка світу розгромила другу сіяну росіянку на турнірі в Лінці

Експерша ракетка світу чешка Кароліна Плішкова, яка після низки травм посідає 258 місце у світовому рейтингу, легко розібралася з другою сіяною "нейтральною" Єкатериною Александровою (13) у другому колі турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці.

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,206,446

Друге коло, 9 квітня

Кароліна Плішкова (Чехія) – Єкатерина Александрова (-) 6:1, 6:3

Суперниці зустрічалися вшосте, чешка має чотири перемоги. У чвертьфіналі змагань Плішкова зіграє проти Донни Векич (104, Хорватія), яка пройшла до цієї стадії змагань без боротьби, на відмові українки Ангеліни Калініної (120).

34-річна Плішкова вперше вийшла у чвертьфінал турніру WTA з червня 2024 року, а на грунті – з квітня 2023-го.