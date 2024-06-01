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Калініна та Ястремська програли у першому колі Ролан Гаррос в парному розряді

Микола Дендак — 1 червня, 13:19
Калініна та Ястремська програли у першому колі Ролан Гаррос в парному розряді

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступилися дуету американки Ейжи Мухаммад та індонезійки Альділи Сутджаіді в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав рівно годину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Пара українок жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 6 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло, 1 червня

Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджаіді (Індонезія) Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:1

В одиночному розряді Калініна вилетіла в першому колі через травму, а Ястремська зняла прокляття першого матчу на Ролан Гаррос та змогла дійти до третього кола, де поступилась третій ракетці світу Коко Ґофф.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, відразу 7 представників України виступлять на Ролан Гаррос.

Раніше Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе обіграли дует француженок Клару Бюрель та Хлое Паке на старті турніру.

Ангеліна Калініна Ролан Гаррос Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна

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