Калініна та Ястремська програли у першому колі Ролан Гаррос в парному розряді

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступилися дуету американки Ейжи Мухаммад та індонезійки Альділи Сутджаіді в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав рівно годину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Пара українок жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 6 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Перше коло, 1 червня

Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджаіді (Індонезія) — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:1

В одиночному розряді Калініна вилетіла в першому колі через травму, а Ястремська зняла прокляття першого матчу на Ролан Гаррос та змогла дійти до третього кола, де поступилась третій ракетці світу Коко Ґофф.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, відразу 7 представників України виступлять на Ролан Гаррос.

Раніше Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе обіграли дует француженок Клару Бюрель та Хлое Паке на старті турніру.