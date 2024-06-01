Калініна та Ястремська програли у першому колі Ролан Гаррос в парному розряді
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступилися дуету американки Ейжи Мухаммад та індонезійки Альділи Сутджаіді в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.
Поєдинок тривав рівно годину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Пара українок жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 6 брейк-пойнтів.
Ейжа Мухаммад (США)/Альділа Сутджаіді (Індонезія) — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:1
В одиночному розряді Калініна вилетіла в першому колі через травму, а Ястремська зняла прокляття першого матчу на Ролан Гаррос та змогла дійти до третього кола, де поступилась третій ракетці світу Коко Ґофф.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, відразу 7 представників України виступлять на Ролан Гаррос.
Раніше Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе обіграли дует француженок Клару Бюрель та Хлое Паке на старті турніру.