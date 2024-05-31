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Ястремська не змогла нав'язати боротьбу Ґофф у третьому колі Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 31 травня, 14:43
Ястремська не змогла нав'язати боротьбу Ґофф у третьому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) зазнала поразки від третьої ракетки світу Коко Ґофф у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4. Українська тенісистка виконала дві подачі навиліт, допустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 2 з 11 брейк-пойнтів.

Українка зробила мінікамбек, відігравши два гейми за рахунку 5:2, однак цього не вистачило, щоб перевести гру в тай-брейк.

Цей поєдинок став другим в очному протистоянні Ястремська — Ґофф. У квітні тенісистки зустрічалися на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де перемогу також святкувала американка.

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Третє коло, 31 травня

Коко Ґофф (США) — Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:4

У наступному раунді змагань Ґофф зустрінеться з італійською тенісисткою Елізабеттою Коччаретто (51).

Нагадаємо, що в межах другого кола Ролан Гаррос Ястремська впевнено розібралася з Ван Яфань, а Еліна Світоліна на класі перемогла Діан Паррі. Марта Костюк покинула турнір, поступившись Донні Векич.

Даяна продовжить виступи у Парижі у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції. У першому колі Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють проти американки Ейжи Мухаммад та представниці Індонезії Альділи Сутджаіді.

Roland Garros Ролан Гаррос Даяна Ястремська Коко Гофф

Roland Garros

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