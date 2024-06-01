Світоліна, Костюк, Ястремська та інші: 7 українців зіграють на Roland Garros

У суботу, 1 червня, на кортах Ролан Гаррос виступлять сім представників України.

Свій матч третього кола в одиночному розряді проведе Еліна Світоліна.

У жіночому парному розряді виступлять одразу три пари за участі українок — Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе протистоятимуть місцевим гравчиням, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська утворили суто українську пару, а Надія Кіченок гратиме в дуеті з японкою Мією Като.

Окрім того, у парному чоловічому розряді заявлений Денис Молчанов та австралієць Джон Патрік Сміт.

У міксі Людмила Кіченок об'єдналася з хорватським тенісистом Мате Павичем.

Розклад матчів українських тенісистів на 1 червня

12:00. Ангеліна Калініна (103, Україна)/Даяна Ястремська (222, Україна) — Ейжа Мухаммад (34, США)/Альділа Сутджаіді (35, Індонезія). Корт №8, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

12:00. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Клара Бюрель (992, Франція)/Хлое Паке (887, Франція). Корт №13, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

13:30*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Мая Ламсден (67 США)/Яфань Ван (415, Китай). Корт №13, другий запуск.

Раніше не зустрічалися.

13:30*. Денис Молчанов (69, Україна)/Джон Патрік Сміт (62, Австралія) — Петрос Ціціпас (118, Греція)/Стефанос Ціціпас (142, Греція). Корт №7, другий запуск.

Раніше не зустрічалися.

15:30*. Еліна Світоліна (19, Україна) — Ана Богдан (64, Румунія). Корт №14, третій запуск.

В очному протистоянні рахунок 1:0 на користь румунської тенісистки. Богдан виявилася сильнішою у квітні в поєдинку Кубку Біллі Джин Кінга.

18:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Мате Павич (21, Хорватія) — Крістіна Букша (20, Іспанія)/Андрес Мольтені (16, Аргентина). Корт №12, п'ятий запуск.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Ястремська зазнала поразки від третьої ракетки світу в одиничному розряді, а Надія та Людмила Кіченок змогли перемогти у своїх матчах парного.