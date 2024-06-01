Костюк та Русе розгромили суперниць у першому колі парного розряду Ролан Гаррос
Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе обіграли дует француженок Клара Бюрель/Хлое Паке в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.
Матч тривав 49 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:1. Костюк та Русе жодного разу не подали навиліт, допустили одну подвійну помилку та реалізували 5 з 8 брейк-пойнтів.
У наступному колі українсько-румунська пара зіграє проти переможця матчу Марія Лурдес Карле (Аргентина)/Діан Паррі (Франція) — Маріє Боузкова (Чехія)/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія).
Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) — Клара Бюрель/Хлое Паке (Франція) 6:0, 6:1
В одиночному розряді Марта Костюк зазнала поразки від Донні Векич так покинула турнір.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, відразу 7 представників України виступлять на Ролан Гаррос.
Раніше Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович на старті турніру.