Костюк та Русе розгромили суперниць у першому колі парного розряду Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе обіграли дует француженок Клара Бюрель/Хлое Паке в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Матч тривав 49 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:1. Костюк та Русе жодного разу не подали навиліт, допустили одну подвійну помилку та реалізували 5 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі українсько-румунська пара зіграє проти переможця матчу Марія Лурдес Карле (Аргентина)/Діан Паррі (Франція) — Маріє Боузкова (Чехія)/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія).

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція, Ґрунт

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Перше коло, 1 червня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) — Клара Бюрель/Хлое Паке (Франція) 6:0, 6:1

В одиночному розряді Марта Костюк зазнала поразки від Донні Векич так покинула турнір.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, відразу 7 представників України виступлять на Ролан Гаррос.

Раніше Надія Кіченок, у дуеті з Мію Като з Японії впевнено переграли австралійок Дарію Севілл та Айлу Томлянович на старті турніру.