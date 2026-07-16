Костюк очолює світовий рейтинг за розрахунком продвинутих метрик, Світоліна на 6-й позиції

Марта Костюк (зліва) та Еліна Світоліна після чвертьфінального матчу Роман Гаррос 2026 року

Друга ракетка України Марта Костюк очолює світовий рейтинг, який розраховується ресурсом Tennis Abstract за продвинутими метриками yElo.

Еліна Світоліна посідає 6 сходинку.

До чільної трійки найкращих входять нещодавні фіналістки Вімблдонського турніру Лінда Носкова та Кароліна Мухова. Нагадаємо, перемогу у чеському фіналі трав'яного мейджору здобула Носкова.

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Рейтинг "Yearly Elo" (Річний рейтинг) – спеціалізований інструмент для оцінки поточної форми. Він враховує силу суперника та розмір вибірки – тобто впевненість системи в рейтингу зростає з кількістю зіграних матчів.

Рейтинг yElo відображає картинку всього сезону 2026 року.

Цьогоріч Марта Костюк виграла тисячник у Мадриді, турнір WTA 250 в Руані та двічі зупинялася за крок до фіналів Вімблдона та Ролан Гаррос (півфінали).

Своєю чергою Еліна Світоліна у 2026-му втретє виграла турнір в Римі (WTA 1000) та здобула титул в Остіні. У 1/4 фіналу Роман Гаррос перша ракетка України поступилася Костюк. Також в активі одеситки фінал тисячника в Дубаї (WTA 1000), півфінали Australian Open та Індіан-Веллса.

Простішими словами, це рейтинг за 52 тижні з урахуванням не лише зароблених очок, а й додаткових показників. У Чемпіонській гонці (52 тижня) Світоліна йде четвертою, а Костюк – сьомою. Вісім найкращих тенісисток у листопаді виступлять на Підсумковому турнірі у саудівському Ер-Ріяді. Цей турнір Еліна вигравала у 2018 році.

Також Костюк (6) та Світоліна (9) входять до десятки найсильніших у світовому рейтингу за метриками Elo. Він враховує всі показники, описані вище, але за увесь час. До рейтингу входять лише чинні тенісистки.

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Цей рейтинг очолюють Аріна Сабалєнка та Єлена Рибакіна. Також білоруска та представниця Казахстану очолюють офіційний рейтинг WTA. Світоліна наразі десятка ракетка світу, Костюк – 11-та.