Заслужений відпочинок після Вімблдону: Костюк вразила фанатів ефектним сальто у воду з вишки

Перша ракетка України Марта Костюк продовжує насолоджуватися заслуженим відпочинком після найуспішнішого у своїй кар'єрі виступу на Вімблдоні.

Цього разу тенісистка здивувала прихильників не грою на корті, а своїми акробатичними здібностями.

У соцмережах українка опублікувала відео, на якому безстрашно стрибає з високої вишки. Марта виконала красиве сальто у повітрі та майже ідеально увійшла у воду, практично не залишивши бризок. Впевнений стрибок і техніка спортсменки миттєво викликали захоплення у підписників.

Схоже, після виснажливих двох тижнів на трав'яних кортах Лондона Костюк вирішила змінити тенісну ракетку на екстремальний відпочинок.

Раніше вона вже ділилася атмосферними фото з пляжу, а тепер показала, що чудово почувається і на вишці для стрибків у воду.

Нагадаємо, для Костюк цей сезон на Вімблдоні став історичним. Українка вперше у кар'єрі дісталася півфіналу турніру Grand Slam, де в напруженому поєдинку поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій з рахунком 4:6, 4:6.

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Попри прикру поразку за крок до фіналу, виступ Марти став найкращим у її кар'єрі на кортах Всеанглійського клубу. Крім престижного результату, українська тенісистка отримала й солідну фінансову винагороду — близько одного мільйона фунтів стерлінгів призових.

Також варто зазначити, що Костюк цим виступом встановила низку статистичних досягнень.