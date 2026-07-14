Костюк потрапила в трійку кращих за кількістю віннерів на Вімблдоні
Марта Костюк
Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (11) потрапила до трійки кращих за кількістю віннерів (активно виграних м'ячів) на Вімблдоні-2026.
Про це повідомляє Opta.
Костюк дійшла до півфіналу Вімблдону-2026, де програла майбутній чемпіонці, Лінді Носковій, з рахунком 4:6, 4:6. Сумарно за 6 матчів на турнірі Марта виконала 159 віннерів.
Більше за неї виконали лише дві фіналістки – Носкова та ще одна чешка, Кароліна Мухова: 190 і 210 відповідно. Обидві провели на турнірі на один матч більше, ніж Костюк. До топ-5 за цим показником у жіночому одиночному розряді також потрапили Коко Гофф (148) і Наомі Осака (133).
Нагадаємо, за підсумками Вімблдону Костюк піднялася на 11 місце в рейтингу WTA, що є її особистим рекордом.
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.