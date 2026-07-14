Костюк потрапила в трійку кращих за кількістю віннерів на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк (11) потрапила до трійки кращих за кількістю віннерів (активно виграних м'ячів) на Вімблдоні-2026.

Про це повідомляє Opta.

Костюк дійшла до півфіналу Вімблдону-2026, де програла майбутній чемпіонці, Лінді Носковій, з рахунком 4:6, 4:6. Сумарно за 6 матчів на турнірі Марта виконала 159 віннерів.

Більше за неї виконали лише дві фіналістки – Носкова та ще одна чешка, Кароліна Мухова: 190 і 210 відповідно. Обидві провели на турнірі на один матч більше, ніж Костюк. До топ-5 за цим показником у жіночому одиночному розряді також потрапили Коко Гофф (148) і Наомі Осака (133).

Нагадаємо, за підсумками Вімблдону Костюк піднялася на 11 місце в рейтингу WTA, що є її особистим рекордом.