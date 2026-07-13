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Костюк підбила підсумки свого найуспішнішого виступу на Вімблдоні

Денис Іваненко — 13 липня 2026, 12:06
Костюк підбила підсумки свого найуспішнішого виступу на Вімблдоні
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк висловилась про свій виступ на Вімблдоні, де вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу.

Її слова передає Суспільне Спорт.

24-річна киянка залишилась задоволеною виходом до четвірки найкращих у другому турнірі серії Grand Slam поспіль. Вона розповіла про кожен поєдинок на трав'яному "мейджорі".

"З Подороскою, я думаю, вона була із захищеним рейтингом, то я не відчувала, що вона готова до матчу. З "нейтральною" Анею було важко. Я потім зрозуміла, що їй подобається це покриття, але тільки згодом дізналася, що вона тут грала юніорський фінал. Насправді їй дуже підходить трава. Був непростий матч, але я класно справилася з усіма викликами, які в мене були.

Потім була Емма Наварро. Я їй програла чотири рази до цього. Але я з нетерпінням виходила на корт, і мені було цікаво зіграти з нею. Вважаю, теж був дуже хороший матч. Я не виграла другий сет, але, мені здається, що все одно високий рівень тенісу був", – сказала Костюк.

Марта зізналася, що перед матчем проти американки Ешлін Крюгер вона отруїлася. Також друга ракетка України розповіла про емоції після першого виступу на Центральному корті Вімблдона:

"З Ешлін я трошки, можна сказати, отруїлася вранці, і мені було дуже погано на корті. Я взагалі не знаю, як я там вистояла. Просто мені до кінця дня було погано, і ще було тоді дуже жарко. Тому в мене була битва не на життя, а на смерть. Причому навіть не з нею, а просто я хотіла вижити, витримати цей матч.

Чвертьфінал із Паоліні був дуже хороший для мене. Я не знала, як я впораюся з нервами Центрального корту, і Жасмін теж грала тут фінал два роки тому. Тому це було непросто".

Щодо поразки у півфіналі від Лінди Носкової, то українка не стала сприймати її надто негативно. Костюк заявила, що все одно святкуватиме своє досягнення, хоча й не пробилась до бажаного фіналу.

"Я не хочу перетворювати це на буденність. Тобто я все одно хочу сприймати ці результати як значне для себе досягнення й радіти їм. Тому ми також гарно відсвяткуємо з командою – і знову до роботи", – підсумувала Марта.

Зазначимо, що врешті-решт чемпіонкою турніру стала саме Лінда Носкова. Вона у матчі за титул здолала свою землячку Кароліну Мухову.

Нагадаємо, що напередодні було оновлено світовий рейтинг WTA. У ньому Марта Костюк піднялась на рекордну для себе позицію.

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